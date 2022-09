Stadionkoncerter har løftet AGF til tocifret millionoverskud

Administrerende direktør Jacob Nielsen udtrykker i årsrapporten tilfredshed med, at man for fjerde år i træk kan præsentere et millionoverskud.

Han advarer dog også om, at der venter klubben nogle svære år - især fordi man fra årsskiftet mister forpagtningen af Atletion-komplekset.

Dertil kommer en periode, hvor der skal bygges nyt stadion, som også medfører nogle omkostninger.

- Vi er så småt ved at forberede alle vores interessenter - ikke mindst fans og sponsorer - på, at der venter os nogle vanskeligere forhold, før det ikke bare bliver godt, men rigtig godt med det nye stadion, siger Jacob Nielsen.

- Det er en periode, der kommer til at stille store krav til os alle, og vi har brug for en fortsat uformindsket opbakning fra byen, hvis vi skal stå solidt rustet, når vi rykker ind på vores nye hjemmebane i 2026.