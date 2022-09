Eriksen og United er hurtigt blevet det rigtige match

Landstræner Kasper Hjulmand er også glad for, at landsholdsprofilen har valgt at skifte til en klub, hvor han burde passe perfekt ind i trænerens planer.

- Det betyder meget, at træneren kender Christian så godt. Det betyder meget, at det var træneren, der ville have ham og ikke en sportsdirektør eller ejer.

- Det ser ud som om, at det er det rigtige match. Han virker ikke tynget over presset på klubben, for han spiller med overskud i kampene. Han er altid en af deres bedste spillere, siger Hjulmand.

I sine første kampe blev Eriksen både forsøgt brugt som falsk angriber og som defensiv midtbanespiller. Nu har han fundet sin ideelle position et sted midt i mellem.

- De seneste kampe har jeg spillet på den centrale midtbane, og det har passet mig rigtig fint, og samtidig er vi begyndt at vinde kampe. Jeg tror, at alle har fået en bedre forståelse for trænernes idéer, og det smitter af på holdet, siger fynboen.