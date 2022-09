Otte minutter ind i pressemødet inden kampen mellem Kroatien og Danmark i Zagreb blev den andægtige stemning brudt, da den kroatiske stjernespiller Luka Modric fik et tilsyneladende sjovt spørgsmål af en lokal reporter, der spurgte ind til den kroatiske landsholdslæge, der stopper. Lægen havde forsikret, at Luka Modric, fortsætter på landsholdet frem til 2024. Det kaldte et stort smil frem hos Luka Modric, der til den tid er 39 år.