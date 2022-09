Racistiske tilråb skæmmede Real Madrids derbysejr

”Du er en abe, Vincius, du er en abe”, lød tilråbene ifølge nyhedsbureauet AFP, der henviser til en video, som radiostationen Cope har delt på sociale medier.

De racistiske tilråb kommer efter nogle dage, hvor en sag om netop Vinicius Junior har verseret i Spanien.

I et fodboldprogram har Pedro Bravo, der er chef for en spansk sammenslutning af fodboldagenter, anklaget brasilianeren for at opføre sig som en abe i forbindelse med sine scoringer.

Den kommentar gav omgående bagslag på sociale medier, hvor Pedro Bravo blev beskyldt for at have udtalt sig racistisk.