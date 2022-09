Brøndby-profil bekymrer sig ikke om Viborg i top-6-ræs

Det er kun blevet til en enkelt sejr i de sidste fem kampe for Brøndby IF. En nulløsning mod Viborg FF blev holdets anden pointdeler i streg, og holdet er hele otte point efter Viborg knap halvvejs gennem Superligaens grundspil.

Alligevel er Brøndby-profilen Daniel Wass overbevist om, at et hold som Viborg ikke ender med at snuppe en af de eftertragtede top-6-placeringer fra holdet fra Vestegnen, selv om de to hold spillede 0-0 søndag.