Randers-træner om førsteplads: Ingen tilfældighed

Han tror dog ikke, at det er muligt for kronjyderne at gå ubesejrede gennem sæsonen.

- Når man ligger nummer et, så er man rigtig tilfreds. Der er en lang sæson forude, men vi kan gå rigtig tilfredse på landskampspause.

- Forhåbentligt kan vi blive ved resten af sæsonen. Det vil virkelig være flot af os. Jeg tror dog, at det er nærmest umuligt at gå gennem en sæson uden at tabe.

- Vi vil dog prøve at gå ubesejrede gennem sæsonen, selv om det er lidt urealistisk, siger Lauenborg.

De sædvanlige tophold FC Midtjylland og FC København har haft dårlige resultater i sæsonens indledning, og derfor er mesterskabet i Superligaen måske billigere til salg end normalt.

Det er i hvert fald overbevisningen hos Silkeborg-cheftræner Kent Nielsen.

- Forudsætningen for at muligheden opstår, den er klart til stede. Vi har en forventning om, at FC København og FC Midtjylland får samlet en masse point, men der er nogle muligheder.

- Det er som regel i en sæson som denne, at mindre klubber skal stå til, siger Kent Nielsen.