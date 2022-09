Gytkjær sørger for sensationel oprykkersejr over Juventus

Forinden havde Angel Di Maria gjort livet svært for Juventus, der var ramt af flere karantæner og skader. Argentineren blev således smidt ud allerede i første halvleg, da han fik direkte rødt kort.

Det er første gang i sæsonen, at Christian Gytkjær lykkes med at finde netmaskerne. Den tidligere landsholdsangriber er udelukkende blevet brugt som indskifter, på trods af at han i sidste sæson var fast mand i angrebet.

Med sit mål sikrede han samtidig Monza den første sejr i sæsonen. Klubben havde inden søndagens opgør spillet en uafgjort kamp og tabt fem.