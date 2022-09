Vejle Boldklub trynede bundhold og fastholder dukseplads

Vejle opførte sig som et tophold i opgøret mod et tamt Hobro-hold, der ligger næstsidst i tabellen efter at have hentet blot én sejr og scoret fire mål i sæsonens første ti ligakampe.

Efter en Vejle-domineret første halvleg uden scoringer kom hjemmeholdet foran efter 52 minutter. Den tyske angriber Richard Sukuta-Pasu snittede et indlæg fra venstreback Miiko Albornoz ind bag Hobro-keeperen.

Hobro truede kun i meget få glimt den anden vej, så det var helt efter bogen, da den netop indskiftede angriber Dimitrios Emmanouilidis et kvarter før tid øgede til 2-0 efter en energisk soloaktion.