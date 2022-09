Store fejl kostede igen dyrt for Lyngby i nyt nederlag

Lyngby blev ved med at sjuske, hvor endnu et boldtab var ved at give en stor chance til Bashkim Kadrii, men OB-angriberen blev stoppet.

Lyngby formåede at blive farlig efter 22 minutter, men angriber Alfred Finnbogason havde ikke taget skarpheden med sig og brændte en kæmpe chance få meter fra mål.

Efter pausen var Lyngby tæt på en drømmestart, hvor angriber Sævar Magnusson var millimeter fra en udligning, men OB-keeper Martin Hansen fik afværget.

Lyngby buldrede videre ned mod gæsternes mål, hvor OB i lange perioder var presset i bund.

Men som det var tilfældet i første halvleg, var det en personlig fejl, som kostede for hjemmeholdet.

Anfører Marcel Rømer forærede nemlig bolden til Kadrii foran eget felt, og derefter kunne Kadrii spille OB-spydspids Issam Jebali helt fri, som sikkert fik nettet til at blafre.