Bayern München led nederlag - er uden sejr i fire ligakampe

Augsburg sendte efter knap en times spil et langt frispark fra egen banehalvdel op i Bayerns felt, hvor Bayerns forsvar agerede så passivt, at Iago nemt kunne servere for angriberen Mergim Berisha, der med en behersket inderside scorede sejrsmålet.

Trods et pres lykkedes det ikke for Bayern at svare tilbage, og storklubben har nu på fjerdepladsen 12 point for 7 kampe.

Nyt hold på førstepladsen med 15 point er Borussia Dortmund, der på hjemmebane vandt med 1-0 over rivalen Schalke 04 på et mål af den 17-årige angriber Youssoufa Moukoko.