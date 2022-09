Tidligere dommer kritiserer DBU-udvalg: Vi blev savet over

Den nu tidligere superligadommer, som arbejder som erhvervsjurist, forklarer desuden, at den hårde ledelsesstil for ham øgede risikoen for fejl, da han frygtede at blive kørt over internt.

Michael Johansen har svært ved at genkende kritikken. Han mener, der er et rigtig stærkt sammenhold og en fokus på at gøre hinanden stærkere blandt dommerne.

- Det lyder selvfølgelig lidt hult, når vi nu har Benjamin, der er ked af det. Det kan jeg kun beklage, siger Michael Johansen til Politiken.

Michael Johansen tiltrådte efter sit eget karrierestop i sommeren 2019 som formand for DBU’s dommerudvalg.