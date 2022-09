Superligaen på hovedet: FCM vandt bundkampen imellem de to topklubber

Efteråret kommer snigende og kan fange selv de mest forudseende i en lidt for tynd jakke, men søndag aften var FCK-træner Jess Thorup krøbet i en af de lårlange vatterede fodboldjakker. Den var varm og rummelig nok til, at han kunne trække den hele vejen op over hovedet og skjule sig, da den unge islandske angriber Hakon Arnar Haraldsson misbrugte en gigantisk chance i første halvleg imod FC Midtjylland.