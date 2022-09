Se målene: VAR virkede i Randers, men ikke i Lyngby

FCM-FCK 2-1

For første gang i mange år var der tale om en bundkamp imellem de to topklubber. Nummer 8 imod nummer 10 lå de to hold, da spillerne vandrede på banen i Herning søndag aften. FCK’s defensiv var for dårlig, og angriberne uskarpe, og så vandt FCM den underholdende kamp med 2-1. Begge hold ligger stadig til at ryge i nedrýkningsspillet. Og begge klubber har et efterslæb, og meget langt op til Randers på førstepladsen i superligaen, hvor alt er vendt på hovedet. Der var tre straffespark i opgøret, men kun et af dem blev omsat til mål. FCK’s Viktor Claessons brændte i Elkjær-stil og høvlede et straffespark over mål i slutningen af første halvleg, mens Sory Kaba fumlede bolden ind på sit eget støtteben i overtiden så klodset, at målet blev annulleret.