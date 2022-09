Sen scoring reddede Liverpool fra ny Champions League-nedtur

Det kan vise sig at blive en uvurderlig scoring for et Liverpool-hold, der havde været under et alvorligt pres, hvis det igen var blevet til pointtab.

Manager Jürgen Klopp proklamerede efter afklapsningen i sidste uge, at hans hold skulle ”genopfinde sig selv”.

Nogen revolution var der dog ikke tale om. Holdet optrådte en smule mere afventende. Lidt mindre hektisk. Måske i et håb om, at holdet denne gang ikke ville komme bagud 0-1, som det har haft for vane.

Den mission lykkedes. Det var Liverpool, der åbnede scoringen i kampens 17. minut, og Klopp var nok ikke utilfreds med, at det var Mohamed Salah, der lavede målet.