Sporting sænkede Tottenham i sidste øjeblik

I den anden diskede Hugo Lloris op med en pragtredning og sørgede for 0-0 ved pausen.

Pierre-Emile Højbjerg sled rundt på Tottenhams midtbane opgøret igennem. I det 84. minut fik han et gult kort for at stoppe et lovende angreb på ulovlig vis.

Efter to spillerunder topper Sporting gruppen med maksimumpoint, mens Tottenham har tre point. Pointløse Marseille og Frankfurt mødes senere tirsdag.