FCK's største angrebsvåben er tvivlsom til vigtig Champions League-dyst

Andreas Cornelius er hentet hjem til FC København for blandt andet at udgøre et afgørende våben i jagten på Champions League-succes.

Men lige nu er krudtet vådt.

Den store angriber døjer med problemer i læggen, og det er derfor særdeles tvivlsomt, om han kommer i spil, når FCK onsdag møder Sevilla.

Det fortalte cheftræner Jess Thorup på et pressemøde tirsdag.