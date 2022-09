Udeladt var Jannik Vestergaard. Midterforsvareren nåede ellers at træde i karakter under EM forgangne sommer, men siden er et skifte til Leicester City endt helt galt. I motivationen for sine valg understregede Kasper Hjulmand, at Jannik Vestergaard endnu ikke behøver at afskrive VM - således er det planen at medbringe fem midterforsvarere til Qatar, selv om han i denne omgang kun har udtaget fire, men for hver spillerunde uden kampminutter bliver chancerne gradvist mindre for Jannik Vestergaard.

I den modsatte ende af humørskalaen befinder sig Rasmus Højlund, der blev forfremmet til A-truppen efter en eksplosiv udvikling og en hurtig markering af sine kvaliteter efter sommerskiftet til italienske Atalanta.