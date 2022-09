Dronning Elizabeths død skubber flere Premier League-kampe

Kampen mellem Brighton og Crystal Palace kommer heller ikke til at blive afviklet, men her er årsagen en anden. Der er nemlig planlagt en strejke blandt togpersonalet, der betyder, at udeholdets fans ikke kan komme frem til kampen med offentlig transport. Det blev allerede meldt ud i sidste uge.

Mandag 19. september stedes den afdøde dronning til hvile ved en statsbegravelse, der kræver store ressourcer fra politiet.

- Efter længerevarende samtaler med klubber, politi, lokale sikkerhedskonsulenter og andre relevante myndigheder var der ingen anden mulighed end at udsætte de tre kampe, skriver ligaen.