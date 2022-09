Vejle taber terræn i toppen efter andet nederlag i træk

Den solide kurs mod Superligaen er bremset en smule for Vejle Boldklub.

Søndag tabte Vejle for anden kamp i træk og mistede yderligere terræn i toppen af 1. division.

Det blev til et nederlag på 0-2 ude til Vendsyssel FF. De to nederlag er kommet efter en sæsonstart med hele syv sejre i træk for Vejle.