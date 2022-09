Der var stort drama på Right to Dream Park søndag, da FC Nordsjælland måtte nøjes med 1-1 mod FC Midtjylland på hjemmebane.

Et straffespark dybt inde i overtiden gav nemlig FCM-profilen Evander chancen for at udligne til 1-1, og det fik brasilianeren gjort.

Det var dog ikke et sprudlende opgør, som fandt sted i niende spillerunde af Superligaen, da begge mandskaber valgte at stå langt tilbage og ellers blot spille bolden rundt.