Tverskov efter triumf mod FCK: Bedste kamp i min OB-tid

Efter en hård start på Superligaen, hvor man kun fik et point i de første fem kampe, har OB nu vundet tre ud af fire kampe, og Tverskov medgiver, at situationen ser bedre ud nu - specielt efter lørdagens sejr over FCK.

- Vi tog et større skridt i dag, end vi har gjort tidligere. Jeg har ikke tjekket, hvor langt vi er fra top-6, men nu har vi to hold, vi har kæmpet med, de næste kampe, og får vi to sejre, ser det godt ud.

Tverskovs cheftræner, Andreas Alm, er også glad for, at OB’erne har fået vendt skuden. Det skyldes blandt andet, at man har fået spillere tilbage fra skader.