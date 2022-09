Generelt var det svært at se, at der var tale om en dyst mellem den forsvarende danske mester og et bundhold, for det var en meget åben slagudveksling i Odense, hvor værterne trak det længste strå.

OB’erne var energiske kampen ud og spillede med masser af gejst, og med et talstærkt publikum i ryggen var det formentlig det, der gjorde udslaget lørdag aften.

Mamadou Karamoko startede på toppen for FCK, og i kampens indledning fik han en stor mulighed tæt foran mål for at bringe sit hold foran, men han fik ikke foden ordentligt på indlægget fra venstresiden.