AaB har solgt forsvarsspiller til Galatasaray

- Galatasaray er en enorm klub i Tyrkiet, og der venter ham store oplevelser, som vi ønsker ham al mulig held og lykke med.

Forsvarsspilleren fortæller, at det er svært at sige farvel til AaB, hvor han står noteret for 104 førsteholdskampe. Beslutningen var alligevel forholdsvis nem at tage.

- Det er en kæmpestor mulighed for mig, som jeg under ingen omstændigheder kunne sige nej til. Det er en stor klub i Europa med kæmpestore traditioner, så det er en drøm, der går i opfyldelse, siger Ross.

Handlen kan lade sig gøre, fordi det tyrkiske transfervindue først lukker ved midnat natten til fredag.