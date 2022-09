Dansk målmand lukker tre mål ind i Villarreal-sejr

Villarreal stillede med den danske målmand Filip Jörgensen i torsdagens sejr i Conference League.

På hjemmebane vandt det spanske hold med 4-3 over polske Lech Poznan i gruppe C.

Den 20-årige keeper måtte allerede efter godt et minuts spil pille bolden ud af målet, efter at Michal Skoras havde bragte de polske gæster foran efter et spansk forsvarskoks.