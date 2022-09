Målmanden sad på sine knæ og kiggede op i aftenhimlen, og mens han sad der, jublede det andet hold. Han så ikke for heldig ud, da modstanderen havde passeret ham, og hans hold var kommet bagud.

Silkeborg IF og AGF havde én ting til fælles, da de to hold mødtes søndag i Superligaens niende spillerunde; begge havde de tabt de seneste to opgør.