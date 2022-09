Napoli uddelte læsterlige klø til Liverpool

Napoli forværrer en i forvejen sløj sæsonstart for ellers så sejrsvante Liverpool, der nu blot har vundet to af de seneste syv betydende kampe.

Den syditalienske storklub var i hopla onsdag aften hjemme på Stadio Diego Armando Maradona, hvor Napoli vandt med 4-1 over Jürgen Klopps mandskab, da de to klubber to hul på Champions League-gruppespillet.