FC Midtjylland indleder pokalforsvar på Frederiksberg

FC Midtjylland indleder titelforsvaret i Sydbank Pokalen med en tur til hovedstaden for at møde Frederiksberg-klubben FA 2000.

Det står klart efter lodtrækningen til turneringens tredje runde, hvor de bedste superligahold fra den forgangne sæson træder ind i turneringen.

FC København var tirsdag en tur i Dortmund for at spille Champions League, men i oktober skal københavnerne en tur til Hobro for at møde det lokale 1.-divisionshold.