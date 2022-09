Nykøbing sendte OB ud af pokalen efter straffedrama

Begge hold havde sparet et par stamspillere, og selv om OB var bedst i åbent spil, var der kun begrænset forskel på superligaklubben og bundholdet fra den næstbedste række.

Sent i den ordinære spilletid fik de 1450 tilskuere fuld valuta for deres fremmøde med store muligheder i begge ender.

Først kombinerede Nykøbing FC sig frem til kampens største chance, men Ahmed Hassan forsømte at sende bolden det sidste stykke ind over stregen.

I tillægstiden skabte OB stor ravage i Nykøbings felt, og i de døende sekunder brændte hjemmeholdet så endnu en stor chance.

Hjemmeholdets Ahmed Hassan fik revanche for sin afbrænder tidligere i opgøret, da han i den forlængede spilletid lavede et pragtmål. Han vendte rundt uden for feltet og drejede bolden utageligt i målhjørnet til stor jubel.