Europa League-finalister får spoleret gensyn med CL

Og helt galt gik det, da den tidligere FC Nordsjælland-spiller Kudus afsluttede en solotur ved at banke kuglen ind via stolpen med stor kraft et minut senere.

Nede 0-3 var der ikke meget at stille op for gæsterne. Borna Barisic kanonerede godt nok en reducering i nettet med 20 minutter igen, men scoringen blev annulleret for en offside i opspillet.

I stedet blev ydmygelsen en realitet ti minutter før tid. Steven Bergwijn opsnappede en fejlaflevering, før han rundede målmanden og trillede bolden i et tomt mål til slutresultatet 4-0.

Frankfurt har ikke været med i Europas store fodboldturnering siden 1960, hvor turneringen gik under navnet Europa Cuppen for mesterhold.

Der var fest på lægterne i onsdagens premiere på hjemmebane mod Sporting CP og dansk islæt i skikkelse af Jesper Lindstrøm, som markerede sig med flere gode aktioner for Frankfurt.