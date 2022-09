Politiet efterforsker 44 sager efter fyrværkeri-kaos

12 sager, der vedrører vold, bliver også efterforsket. Derudover er der også en enkelt sag omkring vold mod betjent samt en enkelt for hærværk.

Politiet skriver videre, at formodede Dortmund-fans forsøgte at trænge ind på FCK-tilhængernes fanafsnit før kampen, hvilket fik danske fans til at kaste fyrværkeri den anden vej.

Politiet ligger inde med et omfattende videomateriale, som nu skal ses igennem.

En enkelt person kom ifølge politiets viden lettere til skade, mens en politibetjent blev ramt af fyrværkeri. Betjenten slap nådigt og kom ikke til skade.