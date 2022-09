07/09/2022 KL. 20:15

For abonnenter

»Vågn op, gutter«: Et spørgsmål om at tage toget fik fodboldstjernen til at grine

Den parisiske storklub PSG er blevet mål for fransk vrede og forargelse, efter at et spørgsmål om at tage toget endte i grin og vittigheder.