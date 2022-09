Se målene fra Superligaen: Et tæt bundbrag i Aalborg, en dramatisk afslutning i Brøndby og et sent straffespark, der reddede kriseramt tophold

Brøndby IF - Randers FC 2-2

Randers FC er stadig ubesejret efter en dramatisk afslutning mod Brøndby IF. Hjemmeholdet kom bedst i gang, da to af Brøndbys seneste indkøb viste deres klasse. Nicolai Vallys headede Ohi Omoijuanfo helt fri, så nordmanden kunne score for anden kamp i træk. Siden da måtte den formstærke angriber traske trist af banen efter at have pådraget sig en skade midt i første halvleg. Lige før pausen fik Randers FC udlignet ved forsvarsspilleren Hugo Andersson, der headede bolden i mål via stolpen. I anden halvleg kreerede Brøndby IF flere gode muligheder, indtil forløsningen kom. Et skarpt indlæg fra Daniel Wass endte i panden på Nicolai Vallys, der scorede sit første mål siden ankomsten fra Silkeborg IF. Først i det allersidste minut kom udligningen ved Björn Kopplin, efter Brøndby havde appelleret kraftigt for et frispark til målmanden Thomas Mikkelsen. Målet fik imidlertid lov til at stå, og derfor har Randers stadig ikke tabt i Superligaen efter sommerferien.