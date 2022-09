Russisk klubskifte koster pladsen på Norges landshold

Årsagen er, at Normann slår sine folder i russisk fodbold. Som så mange andre udenlandske spillere var han på kontrakt i en russisk klub, da landet invaderede Ukraine i februar i år.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) gav spillerne mulighed for at lade sig udlåne til klubber uden for Rusland, og det gjorde Normann i seneste sæson, hvor han blev udlejet fra Rostov til Norwich i England.

Problemet opstår dog først nu. Rostov ønsker ikke at bruge Normann, men i stedet for at skifte til en klub i et andet land, så har Normann valgt at skifte på en lejeaftale til en anden russisk klub.