Og så var kampen vendt på hovedet – og dog. For det kræver blot et splitsekunds uopmærksomhed, før FCN bliver farlige. Bedst bevist i måden, de hurtigt stjal bolden, kombinerede på venstresiden og spillede bolden i fødderne på Nuamah, hvis skud dog ramte overlæggeren.

Bedst som tilskuerne var begyndt at vandre mod pølseboderne, blev dommeren kaldt ud for at se en kendelse igennem, da en AGF-spiller ramte bolden med hånden i feltet. Kort tid efter formede han en firkant med fingrene, fløjtede og pegede på pletten.

Første straffespark gik nemt i kassen, men en FCN-spiller var løbet for tidligt ind i feltet, og så skulle der sparkes igen. Igen gik bolden i mål, og så stod der 2-1 ved pausen.