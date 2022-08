FCK har lavet lang aftale med hjemvendt Cornelius

- Jeg har hele tiden vidst, at jeg en dag gerne ville tilbage til FCK, og jeg er virkelig glad for at være her, siger Cornelius.

- Jeg har også hele tiden haft et ønske om at gøre det, mens jeg har alderen til at bidrage. Timingen viste sig rigtig for alle parter nu, og jeg glæder mig helt vildt til at spille i Parken igen, siger han.

I sidste uge stod FCK over for den hjemvendte angriber, da københavnerne slog Trabzonspor i playoffrunden til Champions Leagues gruppespil.

Sportsdirektør Peter Christiansen kalder Cornelius en angriber på internationalt niveau.