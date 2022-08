Viborg har solgt venstreback til FC København

- Vi får en teknisk meget dygtig spiller, der har store evner i pasningsspillet og med en skarp dødboldfod, der allerede har gjort ondt på mange – inklusiv os selv - i Superligaen, siger FCK’s sportsdirektør, Peter Christiansen.

Samtidig betoner han, at Christian Sørensen i Viborgs playoffkampe mod West Ham fik vist, at han kan være med på internationalt niveau. Det endte dog med to Viborg-nederlag mod det engelske hold.

Ud over kampene i Superligaen står FCK i dette efterår over for et gruppespil i Champions League.