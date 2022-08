Efter over tre ugers rettergang er juryen ikke nået frem til en dom over den tidligere Manchester United-stjerne Ryan Giggs.

48-årige Giggs var tiltalt for vold, tvang og kontrollerende adfærd over for sin ekskæreste Kate Greville. Han risikerede fem års fængsel.

Juryen, der bestod af syv kvinder og fire mænd, var ikke i stand til at blive enig om en dom efter næsten 23 timers samtale.