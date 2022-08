- Begge spillere har i vores dialog været meget indstillet på at komme tilbage til Brøndby IF og bidrage, så vi ser frem til at de i denne uge påbegynder træning med resten af truppen, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Jonathan Ægidius skal gardere for Thomas Mikkelsen i Brøndby-målet, efter at klubbens førstevalg på keeperpositionen, Mads Hermansen, er væk i flere uger på grund af en skade.

Jens Martin Gammelby skal supplere Brøndbys trup, fordi blandt andre backen Blas Riveros er skadet.