Den tidligere U21-landstræner for Danmark vil spille dynamisk, offensivt og aggressivt. Det handler om at være i kontrol; som udgangspunkt gennem en stor grad af boldbesiddelse og et effektivt genpres, når bolden er hos modstanderen.

Mandag endte det med en mere defensiv form for kontrol, selvom 4-3-3-formationen gav plads til adskillige offensive profiler som Pione Sisto, Sory Kaba, Gustav Isaksen, Anders Dreyer og Evander. Sidstnævnte bragte midtjyderne foran med 1-0 på et straffespark efter et kvarter, hvor deres træner kunne iagttage under sine sammentrukne øjenbryn, at hans hold periodisk halsede forgæves efter bolden.

Målet skabte en større ro, der gav plads til flere lovende aktioner fra det kompakt indstillede hold. Symptomatisk nok var det et hurtigt, velspillet kontraangreb, der førte til det næste store smil hos Albert Capellas.