Pogba anklager kriminel bande for at afpresse ham

Han uddyber ikke, hvilke afsløringer der er tale om.

Ifølge det franske medie France Info og AFP er Paul Pogba efter eget udsagn blevet truet af barndomsvenner og bevæbnede mænd. De skal angiveligt have forlangt 13 millioner euro - knap 97 millioner kroner - af Juventus-spilleren.

Efter at historien søndag udviklede sig, kom Mathias Pogba, der selv er fodboldspiller, til tasterne.

- Paul, du vil virkelig gerne lukke munden på mig, lyve og smide mig i fængsel, skrev han sent søndag.

- Du efterlod mig i et hul, løb væk, og nu spiller du uskyldig. Når alt kommer til alt, vil folk se, at der ikke er nogen større kujon, forræder og hykler end dig på denne jord, lød det.

32-årige Pogba var med til at vinde VM med Frankrig i 2018. For tiden er han i gang med at genoptræne efter en knæskade.