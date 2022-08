Real Madrid slog Espanyol efter målmandsudvisning og to sene mål

Real Madrid sikrede sig sent søndag aften tre point i La Liga med en 3-1-sejr over Espanyol på udebane.

Det var den franske angrebsstjerne Karim Benzema, der sikrede hovedstadsklubben sejren med to sene mål - et i det 88. minut og et dybt inde i tillægstiden.

3-1-målet kom ti minutter inde i tillægstiden, efter at Espanyols målmand, Benjamin Lecomte, få minutter forinden havde fået et direkte rødt kort for et frispark begået mod Dani Ceballos på kanten af Espanyols straffesparksfelt.