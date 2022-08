Straffespark i tillægstiden sikrede OB sejren i Silkeborg

For anden runde i streg fik OB en sejr, da det søndag blev til 2-1 mod Silkeborg IF på Jysk Park i Superligaen.

Sejrsmålet blev scoret af den indskiftede offensivprofil Mads Frøkjær, der stensikkert satte bolden ind fra 11-meter pletten i kampens tillægstid.

I første halvleg var det ikke til at se, at der var tale om en kamp mellem et tophold og et bundhold, hvor begge mandskaber fik scoret et mål hver.