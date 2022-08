FCN’s offensivspillere Andreas Schjelderup og Mohammed Diomande stod for to mål i første halvleg, mens indskiftede Oliver Antman udbyggede med et mål i anden halvleg.

FCK-profilen Pep Biel reducerede til slutresultatet 3-1 på et sent straffespark i kampens tillægstid.

Sejren betyder, at FC Nordsjælland ligger på førstepladsen i 3F Superligaen med 16 point efter syv kampe.

Anderledes ser det ud for FCK, der har ni point, hvilket rækker til en syvendeplads.

FCN var dominerende fra første fløjt og kom fortjent foran, da offensivspilleren Andreas Schjelderup scorede efter 11 minutters spil.