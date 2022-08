Fejl af teenagedebutant kostede dyrt for AaB i Randers

18-årige Filip Bundgaard pressede Theo Sander aggressivt ved et udspark, og han kunne efterfølgende blokere bolden i mål, eftersom AaB-målmanden var alt for lang tid om at sparke bolden væk.

Nordjyderne viste efterfølgende god energi i boldomgang og presspil. Midtbanespiller Iver Fossum var tæt på at udligne efter en halv times spil, da han tordnede en nedfaldsbold på overliggeren fra kanten af feltet.

Kort efter pausen havde Randers-angriber Stephen Odey en monsterchance på et hovedstød, men denne gang stod Theo Sander godt placeret i målet, og han fik afværget scoringen med en flot redning.

Et kvarter efter var et langskud fra AaB-anfører Lucas Andersen lige ved at gå igennem benene på Randers-målmand Patrik Carlgren. Svenskeren fik dog styr på bolden, inden den trillede ind over stregen.