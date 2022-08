Brasilianer scorede sejrsmål for Arsenal efter stor brøler

Forventningerne til Mikel Artetas London-mandskab var da også store før duellen mod Fulham, der har overrasket positivt i sæsonens første kampe.

De gode takter fortsatte på Emirates Stadium, hvor den kompakte defensiv i første halvleg gjorde det svært for Arsenal at skabe chancer trods en enorm overvægt i boldbesiddelse.

Tættest på en scoring var Bukayo Saka, som kom fri til afslutning, men den tidligere Arsenal-målmand Bernd Leno reddede flot forsøget.

0-0 var egentlig et godt resultat for Fulham, men der var endnu lysere udsigter på vej for de undertippede gæster.