Liverpool efterlod meget lidt spænding om resultatet i sit opgør mod Bournemouth, der skiftede Philip Billing og Emiliano Marcondes ind, efter at kampen for længst var afgjort.

Det stod 2-0 efter seks minutter og 5-0 ved pausen efter blandt andet tre oplæg og en scoring af Roberto Firmino.

Brasilianeren slog et veltimet indlæg til Luis Diaz, der åbnede ballet, og var siden næstsidste mand på bolden, da først unge Harvey Elliott og siden backen Trent Alexander-Arnold bankede skud fra distancen i nettet.

Firmino stod selv for 4-0-målet, inden stopperen Virgil van Dijk lukkede første halvleg ved at pande et hjørnespark ind til 5-0.

Bournemouth fortsatte sin nedtur med et selvmål i starten af anden halvleg, inden Firmino efter godt en time fordoblede sin total, da han efter to forsøg fik skovlet en ripost over stregen tæt under mål.