Dortmund rejste sig oven på sidste uges kollaps

Frederik Rønnow stod hele kampen for Union Berlin, som vandt med hele 6-1 ude over Schalke 04 og topper Bundesligaen med ti point.

Hoffenheim vandt 1-0 hjemme over Augsburg. Det var den danske kantspiller Robert Skov, som stod for assisten til Dennis Geiger, der blev matchvinder.

Robert Skov serverede bolden for Geiger, der hamrede bolden op i fjerneste hjørne på en halvflugter.

Mads Pedersen spillede hele kampen for Augsburg, der var uden en skadet Frederik Winther. Jacob Bruun Larsen kom på banen for Hoffenheim og fik de sidste lidt over ti minutter.

RB Leipzig vandt 2-0 hjemme over Wolfsburg. To danske landsholdsangribere sad ude med skader - Yussuf Poulsen for Leipzig og Jonas Wind for Wolfsburg.

Mainz, der har Bo Svensson som træner, tabte 0-3 hjemme til Bayer Leverkusen, der fik to spillere vist ud. Marcus Ingvartsen er fortsat ude med en knæskade for Mainz.