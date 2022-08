United-forsvaret var i flere situationer ikke overbevisende, og med lidt mere skarphed kunne Adam Armstrong eller Che Adams snildt have sørget for en føring til hjemmeholdet.

0-0 var stillingen ved pausen, og der gik yderligere ti minutter, før de medrejsende United-fans kunne juble.

Efter en stribe fremragende kombinationer serverede Diogo Dalot bolden perfekt for sin landsmand Bruno Fernandes, der med en velplaceret inderside bankede den i mål.

Det betød dog ikke, at faren var drevet over i defensiven for United.

Midtvejs i anden halvleg måtte David de Gea diske op med en stor redning på Joe Aribos forsøg, og man sad med følelsen af, at der ikke skulle meget til for at ryste forsvaret.