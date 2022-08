Lazio-spanier sænkede Inter med vidundermål

Spanierne Luis Alberto og Pedro kom ind fra bænken og var afgørende, da Lazio fredag slog Inter med 3-1 på hjemmebane i Serie A.

Luis Alberto leverede et regulært vidundermål til 2-1, og kort før tid slog Pedro sejren fast til stor glæde for et veloplagt Olimpico i Rom.

Her kommer den danske vicemester, FC Midtjylland, inden længe forbi. Lazio og FCM blev fredag nemlig matchet i Europa Leagues gruppespil, hvor også Sturm Graz og Feyenoord er en del af gruppen. Endnu er kampene ikke fastlagt.