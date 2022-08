Sønderjyske slingrer videre med uafgjort mod oprykker

Sønderjyske var et par gange tæt på 2-0 i starten af anden halvleg, men i stedet blev det 1-1 efter en lille times spil.

Sidste sæsons topscorer i 2. division, Mileta Rajovic, sparkede først snert forbi, og kort efter fik han en ny chance, som blev til mål efter en kraftig afretning af hjemmeholdets forsvarsspiller Maxime Soulas.

Især Sønderjyske pressede på for et sejrsmål, men Næstved stod godt imod.

Længere nede i tabellen smed Fremad Amager to føringer og spillede 3-3 med Fredericia, som endda tillod sig at misbruge et straffespark i overtiden. Og Nykøbing spillede 1-1 med Hobro.